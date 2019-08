CorSport | Il Napoli aspetterà James in prestito fino all’ultima settimana di mercato

CorSport : Llorente pensa alla lusinga Napoli (e alla Champions) : Il fatto che il Napoli si interessi a lui, a 34 anni suonati, per Fernando Llorente è una lusinga. Oltre che una bella botta di autostima, scrive il Corriere dello Sport. Una tentazione, di certo. Llorente, parametro zero, ha la possibilità di scegliere, però. Il suo non è un orizzonte limitato in quanto a prospettive. Per il Napoli è sicuramente un’occasione. Scrive il Corriere dello Sport: “non ha costi esagerati, se non ...

CorSport : l’Inter vuole vendere Icardi al Napoli. Adl - linee roventi con Wanda e Marotta : Il passaggio chiave è tutto qui: “Se all’Inter potessero scegliere, l’acquirente privilegiato in questo momento sarebbe proprio il Napoli. Facile immaginare che i prossimi giorni saranno ancora più caldi e che De Laurentiis proverà nuove mosse per arrivare all’obiettivo. Un summit con Wanda? Non va certo escluso”. Scrive così il Corriere dello Sport che dà conto di un ulteriore contatto telefonico ieri tra il presidente del ...

CorSport : Lozano - il Napoli può pagare i 42 milioni in quattro annualità : Tra Lozano e il Napoli è questione di ore. Quarantotto, secondo il Corriere dello Sport che oggi dà notizia di un passaggio importante della trattativa: il Psv ha preteso 42 milioni per il cartellino del messicano, ma spalma abili in quattro anni. Lozano partirebbe da uno stipendio netto di 4 milioni che poi diventerebbe di 4,5. L’incontro tra De Laurentiis e Mino Raiola sembra essere andato a buon fine. Restano da limare i proverbiali ...

CorSport : Il Napoli non molla James - Mendes deve convincere Florentino : Ancora escluso ieri dalla formazione che è scesa in campo contro la Roma, James Rodriguez attende di capire quale sarà il suo futuro. L’attaccante colombiano sa bene che questo è l’anno in cui deve dimostrare quanto vale e sfruttare la visibilità conquistata in Copa America. Il Napoli non vuole lasciarsi scappare l’attaccante, ma non vuole neanche cedere alla richiesta di Florentino che il presidente De Laurentiis non reputa ...

CorSport : Raiola a Napoli per incontrare De Laurentiis per chiudere l’affare Lozano (infortunato) : Ieri sera alle 20.30 Mino Raiola è arrivato a Capodichino per incontrare De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive che l’autista del presidente è andato a prendere l’agente all’aeroporto per portarlo all’Hotel Vesuvio, dove i due avevano in programma un summit. “Raiola a Napoli significa Lozano a Napoli”, scrive il Corriere. Vuol dire che il messicano ha scelto e che l’agente deve perfezionare la pratica. Lozano, però, più o meno alla stessa ...

CorSport : Raggiunto accordo tra Napoli e Torino per Verdi. Per la firma si aspetta il rinforzo in attacco : L’accordo tra Napoli e Torino per Verdi è stato Raggiunto. L’ultima telefonata tra De Laurentiis e Cairo è bastata per trovare un punto di intesa. Teoricamente, scrive il Corriere dello Sport, l’attaccante è già un granata ma il Napoli non può rischiare di trovarsi con un uomo in meno e aspetta l’arrivo di Lozano o James prima di firmare il contratto per il trasferimento. L’accordo prevede 10 milioni per il prestito oneroso ed eventualmente la ...

CorSport : Ancelotti pronto a chiamare Icardi. È lui la garanzia del Napoli : Sul Corriere dello Sport “il tour telefonico internazionale” di Carlo Ancelotti. Il tecnico ha compiuto un personalissimo giro del mondo, telefonando a Manolas, ad Elmas, a Lozano e James, mettendoci la faccia e l’impegno per convincere i calciatori ad abbracciare il progetto del Napoli. Ora, scrive il quotidiano, ha già il numero di Icardi in agenda. Carlo Ancelotti ha attraversato il calcio e ne ha colto l’evoluzione ...

CorSport : Icardi al Napoli aprirebbe la strada per Milik alla Roma (il Napoli vuole 60 milioni) : Se Icardi andasse al Napoli, Milik sarebbe messo sul mercato da De Laurentiis e si aprirebbe la strada del polacco verso la Roma. Con l’argentino in squadra, per lui ci sarebbe molto meno spazio. Il tecnico Fonseca, scrive il Corriere dello Sport, apprezza parecchio il centravanti del Napoli. Lo ha studiato e i suoi movimenti sono perfetti per il suo gioco. La Roma è il club più accreditato per l’acquisto di Milik, anche se il Napoli ...

CorSport : Icardi apre al Napoli (ingaggio da 7 - 5 milioni l’anno). Ma l’Inter vuole 75 milioni : La goccia che ha fatto traboccare il vaso, in casa Icardi, è l’aver tolto all’argentino la maglia numero 9. È stato quello lo strappo più duro da digerire, scrive il Corriere dello Sport. Quello che ha fatto capire a Maurito di non poter più restare a Milano. La frattura con l’Inter è ormai insanabile. Le opzioni che gli restano sono tre: Juventus, Napoli e Roma. L’entourage di Icardi – leggi Wanda Nara – secondo quanto scrive il Corriere dello ...

CorSport : Che farà Icardi? La Roma pronta all’offerta. Il Napoli resta alla finestra : Giornata durissima quella di ieri per Mauro Icardi. All’Inter è arrivato Lukaku, che ha sottratto all’argentino la maglia numero 9 che indossava da 6 stagioni. E ora che farà Mauro? Secondo il Corriere dello Sport quasi sicuramente lascerà la Pinetina. Sul mercato gli sono arrivate offerte da Roma, Napoli e Juve. Il club giallorosso sembra pronto a mettere sul tavolo 30-40 milioni più il cartellino di Dzeko, ma dalla sua non ha la Champions. Il ...

CorSport : Per Callejon offerta multimilionaria dalla Cina. Ma il Napoli lavora al rinnovo : Vanno avanti i colloqui per il rinnovo di Callejon dal 2020 al 2022. L’idea è di spalmare l’ingaggio e di questo il Napoli sta discutendo con il manager del calciatore, Quilon. Nonostante Callejon abbia 32 anni compiuti, il Napoli conosce bene il suo valore, dimostrato sul campo anche nell’ultima amichevole contro il Barcellona, se ce ne fosse stato ancora bisogno. E Ancelotti intende puntare ancora su di lui. Intanto, però, scrive il Corriere ...

CorSport : Llorente chiede 4 milioni. Per il Napoli sono troppi per un last minute : Tra le alternative vagliate dal Napoli per l’attacco c’è anche lo svincolato Llorente. Potrebbe essere un last minute nella corsa ai rinforzi nel reparto offensivo, qualora la trattativa per Lozano non andasse in porto per intoppi dell’ultima ora. Lo spagnolo, però, ha un costo consistente. chiede un triennale da 4 milioni. E poi ha 34 anni e De Laurentiis preferirebbe un attaccante giovane. Inoltre, dopo il tramonto dell’operazione ...