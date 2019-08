Milan | in arrivo l’app ufficiale rossonera per smartphone

Milan - ufficiale l’arrivo di Leo Duarte : AC Milan comunica di aver acquisito, dal Clube de Regatas do Flamengo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Campos Duarte da Silva. Il difensore brasiliano approda al Club rossonero, a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto di cinque anni. Nato a Mococa in Brasile il 17 luglio 1996, Léo Duarte cresce calcisticamente nel Desportivo Brasil prima […] L'articolo Milan, ufficiale l’arrivo di Leo Duarte è ...

Calciomercato Milan – Ufficiale l’arrivo di Ismael Bennacer : le cifre dell’operazione e i dettagli del contratto : Ismael Bennacer è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: il centrocampista algerino è stato annunciato dal club rossonero tramite un comunicato Ufficiale Dopo diverse settimane di attesa, adesso è finalmente Ufficiale: Ismael Bennacer è un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha reso nota la firma del calciatore algerino tramite un comunicato Ufficiale apparso sul proprio sito: “il club comunica di aver acquisito ...

Calciomercato Milan - è fatta anche per l’arrivo di Rafael Leao : domani in programma le visite mediche : Il club rossonero ha chiuso per l’arrivo dell’attaccante classe ’99, che domani sosterrà le visite mediche Nuovo arrivo in casa Milan, si tratta di Rafael Leao del Lille, attaccante classe ’99 pronto a mettersi a disposizione di Marco Giampaolo. Accordo raggiunto con il club francese sulla base di 30 milioni di euro più bonus, domani il giocatore sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto, prima di ...

CALCIOMERCATO Milan NEWS/ Leao in arrivo - frenata per Correa - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ecco Leo Duarte per la difesa e Rafael Leao per l'attacco. Si complica l'affare Correa: le ultime notizie.

La rassegna stampa di domenica 28 luglio – Il calciomercato domina : Leao-Milan - pronto? Arrivo [FOTO] : rassegna stampa – Tantissimo calciomercato sui giornali sportivi in edicola oggi. La Gazzetta dello Sport apre con “Lukaku-Juve si può” e il possibile scambio con Dybala. In taglio alto si parla dell’affare Rafael Leao-Milan e dell’accordo ad un passo tra i rossoneri ed il Flamengo per Leo Duarte. Il Corriere dello Sport apre con Pépé, che sembrava ad un passo dal Napoli e invece sbarca all’Arsenal. ...

Mercato Olimpia Milano – Michael Roll e Shelvin Mack in arrivo : Mike James in uscita : Doppio colpo in arrivo per l’Olimpia Milano: firmati Michael Roll dal Maccabi Tel Aviv e Shelvin Mack dai Charlotte Hornets. Mike James al passo d’addio Doppio colpo in arrivo in casa Olimpia Milano. Due profili di grande spessore alla corte di Ettore Messina. Ufficiale il biennale che lega Michael Roll, guardia-ala ex Maccabil Tel Aviv al club meneghino. Sistemati gli ultimi dettagli, è arrivata anche la firma su un biennale ...

Concorsi Comune Milano 2019 - in arrivo 1000 assunzioni : pubblicati i primi bandi : pubblicati i primi bandi dei Concorsi Comune Milano. Siglato l’accordo tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Csa e Rsu per il piano occupazionale dell’anno in corso. Saranno diverse le figure ricercate per un totale inserimento di 1.000 professionisti entro il 2019. Vediamo tutti i dettagli. Concorsi Pubblici in corso Concorsi Comune Milano: il piano assunzionale Oltre 1.000 assunzioni al Comune ...

Milan - Marco Giampaolo promuove Suso trequartista e inguaia Maldini : "Chiede a lui". Superstar in arrivo? : "Suso mi ha dato grande disponibilità, sta lavorando molto bene nel ruolo di trequartista, è un giocatore forte nell'uno contro uno, ha letture e visione di gioco, sa guardare avanti: sono soddisfatto, può fare la differenza. Poi per gli sviluppi di mercato e le situazioni che sono sopra di me dovet

Cervia : l'arrivo del tornado su Milano Marittima [VIDEO] : Mercoledì vi abbiamo a lungo parlato dell'impressionante temporale abbattutosi su Cervia e soprattutto su Milano Marittima. La località romagnola in riva all'Adriatico è stata letteralmente...

Calciomercato Milan - Jungdal è rossonero : ufficiale l’arrivo a titolo definitivo : Il portiere danese classe 2002 Andreas Jungdal è un nuovo giocatore del Milan, che ha depositato il contratto per l’acquisto a titolo definitivo.“powered by Goal”Colpo in prospettiva per il Milan, che mette le mani su Andreas Jungdal, portiere danese classe 2002 proveniente dal Vejle. Il club rossonero ha depositato il contratto del giovanissimo giocatore, che arriva a titolo definitivo.Come riportato dal sito della Lega Calcio, il Milan ...

L’Atalanta vuole giocare la Champions League a San Siro : in arrivo sì di Inter e Milan : L’Atalanta ha chiesto di poter giocare la prossima Champions League a San Siro: c’è il sì del Comune di Milano, positive anche Inter e Milan.“powered by Goal”Conquistata sul campo una storica qualificazione alla prossima Champions League, l’Atalanta ora sta lavorando affinché a ospitare le partite europee sia lo stadio di San Siro. Impossibile infatti che la Dea possa giocare nel proprio impianto, il quale non ha i ...

Milan - ufficiale l’arrivo di Rade Krunic : il centrocampista ha sottoscritto un contratto di 5 anni [FOTO] : Con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista bosniaco Rade Krunic dall’Empoli. Il classe 1993 ha firmato un contratto quinquennale. L’affare era stato definito un tre settimane fa e il giocatore aveva sostenuto le visite mediche il 18 giugno, ma per l’ufficializzazione è stato necessario risolvere delle questioni burocratiche legate al suo agente. Official ...

Milan - ufficiale l’arrivo di Krunic : le cifre dell’affare : Milan acquisto Krunic. Proprio nella giornata della presentazione di Marco Giampaolo, il Milan ufficializza il suo secondo rinforzo che si affianca a quello di Theo Hernandez: si tratta di Rade Krunic, calciatore di origine bosniaca che arriva a dare un apporto al reparto di centrocampo e che ha sottoscritto con il club rossonero un contratto […] L'articolo Milan, ufficiale l’arrivo di Krunic: le cifre dell’affare è stato ...

Calciomercato Milan - è fatta per l’arrivo di Bennacer in rossonero : le cifre dell’operazione : La società rossonera ha chiuso per l’arrivo di Bennacer, raggiungendo nella giornata di oggi l’accordo con l’Empoli Il Milan ha chiuso per l’arrivo di Ismail Bennacer, nuovo rinforzo per il centrocampo di Marco Giampaolo. Il club rossonero ha raggiunto un accordo con l’Empoli sulla base di 16 milioni di euro più uno di bonus, aumentando la prima proposta di 13 messa sul piatto dalla società di via Aldo ...