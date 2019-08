L' ex boss di id Software Tim Willits si unisce al publisher di World War Z come CCO

Fonte : eurogamer

(Di martedì 13 agosto 2019) Tim, exdel celebre studio id, si è unito a Sabre Interactive questo meseChief Creative Officer.ha trascorso 24 anni presso ide, in un'intervista con Fortune, ha descritto la sua partenzala fine di un matrimonio. Secondo lo sviluppatore, tra le cose che lo hanno convinto a unirsi a Sabre Interactive c'è stata la volontà di tornare in un ambiente di studio indipendente.Sottolineando il buon rapporto con Bethesda,afferma: "i team più piccoli sono entusiasmanti e divertenti. Quando qualcuno ha una buona idea, ci saltiamo sopra. Se non funziona, lo cambiamo rapidamente".Leggi altro...