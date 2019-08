Pensioni e LdB 2020 | per la Quota 100 non ci sono rischi con la crisi di governo

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 11 agosto 2019) Negli ultimi giorni la situazione politica ha visto arrivare ladie con essasorti molti dubbi anche in merito ai diversi provvedimenti di riforma del settore previdenziale in corso di discussione. Tra questi, bisogna innanzitutto distinguere quelli in scadenza da quelli già approvati per i prossimi anni. Leanticipate tramite100 rientrano in quest'ultimo caso e già questo dovrebbe contribuire a rasserenare i lavoratori potenzialmente coinvolti nei prossimi anni.anticipate e100: non cisul breve Un punto fermo rispetto ai pensionamenti anticipati tramite la100 è che la misura chiave di flessibilizzazione della previdenza avviata dalgiallo-verde è stata pianificata e finanziata per diversi anni. In particolare, la natura sperimentale dell'opzione di accesso alla pensione a partire dai 62 anni di età e con ...

SCUOLATUTTIUNIT : Pensioni e LdB 2020, Durigon: pronti a 'migliorare la quota 100' Durante l'incontro con i sindacati il Sottosegreta… - TerlizziGerardo : RT @LegaSalvini: Salvini: 'Smonteremo Legge Fornero, che piaccia o no all'Europa' -