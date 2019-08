VIDEO Joan Mir rimane in ospedale | Davide Brivio | “C’è un deposito di sangue | nulla di

Fonte : oasport

(Di sabato 10 agosto 2019)Mir è atturalmente ricoverato all’di Barcellona. Dopo la brutta caduta durante i Test MotoGP andati in scena lunedì a Brno e i problemi riscontrati ai polmoni, lo spagnolo si è sottoposto a degli accertamenti nel capoluogo catalano., team principal di Suzuki, ne ha parlato ai microfoni di Sky: “È rimasto in osservazione a Barcellona perché sembra che ci sia undi. Hanno detto che è normale, quando verrà riassorbito potrà tornare a casa: pensiamo entro lunedì“. Di seguito ilcon le dichiarazioni diCONDIZIONI SALUTEMIR: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo

