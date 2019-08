Conte un’ora a colloquio con Mattarella M5S | “Follia se torna un governo tecnico”

Governo - Conte al Quirinale per un’ora. Di Maio annulla tutti gli appuntamenti : Il premier al Colle per un colloquio di un’ora con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il ministro Luigi Di Maio annulla gli impegni istituzionali. Fonti 5 Stelle: «Chi aprisse oggi una crisi riporterebbe un Governo tecnico in Italia: sarebbe folle»

Crosetti : Conte - un’ora e mezza per non dire niente. E non era nemmeno il premier : Maurizo Crosetti gioca sulle parole nel suo breve commento su Repubblica di oggi. Una sportellata doppia per Antonio Conte e il premier Giuseppe Conte. È proprio sull’omonimia che scherza Crosetti Conte ha parlato un’ora e mezza per non dire assolutamente nulla, e non era neanche il presidente del Consiglio ma quell’altro, lo juventino. Non necessita certamente di spiegazioni la sua non poco velata critica sugli inutili discorsi del ...