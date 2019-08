Foligno | rapita | stuprata e picchiata dal suo ex | si salva buttandosi dall' auto in corsa

Fonte : ilmessaggero

(Di lunedì 5 agosto 2019) Si è scaraventatamentre era nel parcheggio dell'outlet di Castel Romano. Tutto pur di sfuggire alle violenze perpetrate da tre giorni dal suo ex, un albanese di 30 anni,...

MediasetTgcom24 : Foligno, rapita e stuprata per tre giorni: fermato l'ex compagno #foligno - novasocialnews : 13:54 | Foligno, rapita e stuprata per tre giorni: fermato l'ex compagno #novasocialnews #news #allnews24… - Notizierai : Foligno, rapita e stuprata per tre giorni: fermato l'ex compagno. L'aguzzino, albanese irregolare, è accusato di se… -