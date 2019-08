Mick Schumacher trionfa in Ungheria | è la prima vittoria in F 2

A Budapest la prima vittoria di Mick Schumacher in F2 : Mick Schumacher became the second rookie winner of this season’s FIA Formula 2 campaign with a commanding performance from lights-to-flag in the Sprint Race that required every inch of his defensive abilities. The PREMA racing man beat out the experienced Nobuharu Matsushita to earn his maiden F2 win and a first taste of champagne for […] L'articolo A Budapest la prima vittoria di Mick Schumacher in F2 sembra essere il primo su ...

F2 - GP Ungheria 2019. Mick Schumacher : “Corsa fantastica - che vittoria : il cuore mi batte a mille” : Giornata indimenticabile per Mick Schumacher che ha vinto la sprint race del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F2 andato in scena all’Hungaroring. Il figlio d’arte si è reso protagonista di una gara davvero strepitosa, dopo essere partito dalla pole position è riuscito a respingere gli assalti di Matsushita per ben 28 giri e a conquistare così il suo primo successo in carriera nella categoria. Festa grande per il tedesco sulla ...

Mick Schumacher - prima vittoria in Formula 2 per il 20enne figlio di Michael. Il successo a Budapest in gara-2 : È arrivata la prima vittoria in Formula 2 per Mick Schumacher. Il pilota 20enne del Team Prema, figlio del 7 volte campione del mondo (5 con la Ferrari) Michael Schumacher, già membro della Ferrari Driver Academy, ha trionfato a Budapest in gara-2, precedendo Nobuharu Matsushita e Sergio Sette Camara. Il tedesco, campione in carica della terza serie europea, nelle ultime uscite aveva mostrato importanti segnali di crescita che l’hanno ...

Formula 2 - Mick Schumacher non sta nella pelle : “è speciale vincere dopo papà ha trionfato 4 volte” : Il pilota tedesco ha commentato in conferenza stampa il successo ottenuto oggi in Gara-2 a Budapest, circuito su cui il padre ha trionfato quattro volte Un successo speciale, il primo in Formula 2 nella stagione d’esordio. Mick Schumacher trionfa in Gara-2 a Budapest, precedendo Matsushita e Sette Camara al termine di una gara perfetta, condotta in testa dall’inizio alla fine. AFP/LaPresse Un posto particolare dove ottenere il ...

Mick Schumacher riporta in pista la F2004 e grandi emozioni : La F1 è da sempre sinonimo di emozione per gli appassionati che frequentano i circuiti, ma quelle che Mick Schumacher ha regalato sabato agli spettatori assiepati sulle tribune di Hockenheim e davanti alla TV sono state davvero speciali. Il figlio del grande Michael subito dopo la conclusione della terza sessione di prove libere si è […] L'articolo Mick Schumacher riporta in pista la F2004 e grandi emozioni sembra essere il primo su ...

VIDEO F1 - Mick Schumacher guida la F2004 di suo padre Michael : Una emozione non da poco. Oggi, infatti, Mick Schumacher ha avuto l’opportunità di guidare la Ferrari F2004 di suo padre Michael, con la quale vinse il Gran Premio di Germania proprio a Hockenheim e il titolo iridato in quella stagione. Vedere un altro Schumacher alla guida di quella vettura di Maranello non può avere lasciato nessun appassionato insensibile. Andiamo, quindi, a rivedere le immagini del giovanissimo Mick alle prese con la ...

Formula 1 - c’è uno Schumacher in pista ad Hockenheim : Mick al volante della F2004 15 anni dopo papà Michael : Il figlio del Kaiser ha portato in pista ad Hockenheim la F2004 con cui papà Michael vinse 15 anni fa il settimo titolo mondiale Giornata speciale ad Hockenheim, prima delle qualifiche del Gp di Germania infatti Mick Schumacher è sceso in pista sul tracciato tedesco al volante della F2004, la monoposto con cui papà Michael vinse 15 anni fa il suo settimo titolo mondiale. Un’emozione grandissima per il figlio del Kaiser, deciso a ...