Donna partorisce in taxi ed è costretta a pagare 40 sterline per pulire l’auto

Fonte : baritalianews

(Di domenica 4 agosto 2019) Una vicenda assurda quella accaduta a Jenny Larkin. Laha subito capito che stava partorendo e ha chiamato unche la potesse accompagnare all’ospedale più vicino. Lanon ha fatto in tempo a arrivare in ospedale e ha partorito nel. Il tassista impassibile ha chiesto e ottenuto di essere pagato lo spostamento ine inoltre 40in più perla pulizia del. Laha partorito senza intoppi anche se con molte difficoltà perché il parto è avvenuto sul sedile posteriore di un’auto. Il piccolo, da quanto detto dai medici, sta benissimo. Il tassista così pignolo, qualche giorno dopo il parto dellaha inviato una fattura di 40. La fattura era del lavaggio che aveva pulito da cima a fondo. Laha raccontato che ha fatto di tutto per non sporcare il sedile delma non è riuscita a evitare che la ...

Castruccio64 : RT @saraosalvatore: @Henda_Ayari @gdelongeville Attendono un figlio? Quei due? Chi é incinta? Come lo gesta e come lo partorisce? Basta co… - PaoloCaminiti1 : RT @saraosalvatore: @Henda_Ayari @gdelongeville Attendono un figlio? Quei due? Chi é incinta? Come lo gesta e come lo partorisce? Basta co… - saraosalvatore : @Henda_Ayari @gdelongeville Attendono un figlio? Quei due? Chi é incinta? Come lo gesta e come lo partorisce? Bast… -