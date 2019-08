45 anni fa l' Italicus | una strage senza colpevoli

Italicus - 45 anni dopo la strage non ha ancora responsabili. Mattarella : “Lesione al principio di giustizia affermato dalla Costituzione” : “Abbiamo voluto dimostrare alla nazione che siamo in grado di mettere le bombe dove vogliamo, in qualsiasi luogo, dove e come ci pare. Seppelliremo la democrazia sotto una montagna di morti”. Con queste parole Ordine nero, associazione segreta terroristica neofascista, rivendicò – per poi sconfessare il volantino e affermare che era frutto di un’azione personalistica di membri bolognesi di Ordine nuovo – la strage ...