Va a fare una tac e si porta il cellulare | quello che accade dopo è sconvolgente

Fonte : baritalianews

(Di sabato 3 agosto 2019) Una donna a Napoli, durante la mattinata, aveva accusato un dolore di testa così forte che si era recata in ospedale. Qui, per capire quale fosse l’origine del suo mal di testa, è stata sottoposta ad una tac.averla effettuata, quando i medici hanno sviluppato la radiografia, si sono accorti che la signora, mentre era sottoposta all’esame, aveva risposto al, infatti dalla radiografia si vede inequivocabilmente ilappoggiato al’orecchio. I medici, esterefatti, hanno chiesto spiegazioni alla donna che si è scusata . I medici non riuscivano a credere ai loro occhi e hanno dovuto sottoporre la donna ad una nuova tac da cui, per fortuna, non è emerso nulla. L’assurdità della vicenda è che non solo la donna avevato con se ilche è vietato durante esami di questo genere perché può interferire con l’esito ma la donna aveva anche risposto ad una ...

riotta : Parecchi ormai, media, analisti, intellettuali, criticano aspramente @matteosalvinimi #Lega tifando invece… - matteorenzi : Firma e fai firmare la petizione per le dimissioni di Salvini: all’Italia serve un Ministro dell’Interno, non un in… - matteorenzi : Poche esperienze mi hanno cambiato come quella di fare l’#arbitro. È bellissimo che la #Supercoppa tra Liverpool e… -