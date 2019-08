Nuovi codici al pronto soccorso | stop attese infinite

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Luca Sablone Numeri da 1 a 5 e colori dal rosso al bianco. Il ministro Grillo: "Ripartiti 400 milioni di euro per ridurre le liste d'attesa" Approvate le nuove linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero, che prevedono un nuovo sistema diper l'organizzazione dei. Debuttano dunque colori e numeri, al fine di garantire un tempo massimo di attesa e la migliore assistenza possibile: codice 1 (rosso) Emergenza, ingresso immediato; Codice 2 (arancione) Urgenza, attesa massima 15 minuti; Codice 3 (azzurro) Urgenza differibile, attesa 60 minuti; Codice 4 (verde) Urgenza minore, 120 minuti; Codice 5 (bianco) Non urgenza, 240 minuti. "In arrivo 400 milioni di investimenti" Sul proprio profilo Facebook Giulia Grillo commenta con soddisfazione: "È un altro intervento che rende il mondo della salute più trasparente e vicino ai cittadini. Perché, non ...

