Hamilton più veloce nel venerdì variabile all’Hungaroring

F.1 - GP d'Ungheria - Hamilton il più veloce nelle Libere 1 : Il weekend del Gran Premio d'Ungheria è entrato nel vivo con la prima sessione di prove Libere. I primi novanta minuti di prove sono stati condizionati dall'arrivo della pioggia intermittente che ha reso ancora più difficile il lavoro delle squadre. Lewis Hamilton è stato il più veloce e ha preceduto di poco più di un decimo Max Verstappen e Sebastian Vettel, a loro volta separati da un solo millesimo di secondo.Motore in panne per Bottas. ...

Diretta Formula 1/ Prove libere live Fp1 : Hamilton il più veloce - Gp Ungheria 2019 - : Diretta Formula 1 Prove libere FP1 e FP2 Gp Ungheria 2019 Hungaroring: tempi e classifica delle due sessioni. Si gira sul tracciato magiaro, oggi 2 agosto,.

Formula 1 – Vettel - che stoccata da Hamilton : “Leclerc fa meglio. Non lo considero più avversario per il Mondiale” : Hamilton parla del momento no di Sebastian Vettel spezzando una lancia a suo favore, ma evidenziandone anche le difficoltà: il pilota britannico non lo ritiene una ‘minaccia’ per il Mondiale Una sorta di ‘compassione’, per un avversario che non rappresenta più un problema. Possiamo riassumere così la natura delle dichiarazioni rilasciate da Lewis Hamilton alla vigilia del Gp di Germania. Il pilota della Mercedes ha ...

Leclerc al pit-stop - Hamilton sale al comando. Le Ferrari le più veloci in pista nel Gp d'Austria Diretta : 23° giro - Pit per Raikkonen che riparte con le hard Hamilton nuovo leader e segna subito il giro più veloce 21° giro - Sosta per Leclerc che riparte con le Pirelli...

Formula 1 – Charles Leclerc è il più veloce nelle FP2 del Gp d’Austria : Hamilton 4° - male Vettel [TEMPI] : Charles Leclerc è il più veloce delle FP2 del Gp d’Austria: il pilota Ferrari si piazza davanti a Bottas e Gasly. Quarto posto per Lewis Hamilton, delude Vettel che chiude ottavo Dopo le FP1 della mattina, nelle quali Lewis Hamilton si è piazzato davanti a tutti, nel pomeriggio si sono svolte le FP2 del Gp d’Austria. Nella seconda sessione di prove libere sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg è Charles Leclerc a far ...