La beneficenza su Facebook e i sensi di colpa

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 1 agosto 2019) Sarà cheha molto da farsi perdonare, dopo aver fatto dell’uso della privacy altrui un modello di business, ma l’ultima trovata dell’azienda, che propone di trasformare il compleanno degli utenti in una festa di, rischia di produrre piùdiche altro nei friend che avrebbero solo voluto fare gli auguri e che si sentono invece tirare per le tasche.E anche se farà di sicuro la felicità di alcune onlus e ong, almeno le più grandi e internazionali, il sistema potrebbe avere sul terzo settore lo stesso effetto che ha oggi sulle testate di informazione - cioè i media più o meno tradizionali - rendendoli strettamente dipendenti da un potentissimo canale di distribuzione, a pagamento.Da qualche tempo, quando si avvicina la data del compleanno,propone all’utente di creare “una ...

