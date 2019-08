ATP Washington – Stefanos Tsitsipas agli ottavi | Tommy Paul sconfitto in due set

Fonte : sportfair

(Di giovedì 1 agosto 2019)accededi finale dell’ATP di: il tennista greco superain due set Allo scoccare di 1 ora e 27 minuti di gioco,accededi finale dell’ATP di. Il tennista greco, numero 6 al mondo e testa di serie numero 1 del torneo americano, si è imposto sullo statunitense(128 ATP) in due set vinti con il punteggio di 6-3 / 7-5.di finaleaffronterà Jordan Thompson.L'articolo ATPin due set SPORTFAIR.

Ubitennis : ATP Washington: Buona la prima per Tsitsipas. Sconfitto De Minaur - zazoomblog : ATP Washington – Kyrgios genio e sregolatezza: dal “peggior servizio della mia vita” ad un ace a 218km-h [VIDEO] -… - StadioSport : Tennis, ATP e WTA: esordio positivo per Giorgi a Washington, out Fabbiano in Austria - -