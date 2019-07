Tuttosport – James ha detto no al Napoli | teme che De Laurentiis non confermi Ancelotti

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Ancora in stallo l’operazioneRodriguez. Dalla Spagna non arrivano segnali in nessuna direzione per l’attaccante colombiano che è in bilico tra la permanenza e la cessione. Ma l’edizione odierna diriporta un particolare mai uscito e che farebbe cambiare le carte in tavola per ilche invece pensa di avere in tasca l’ok die che il suo unico ostacolo sia il Real Madrid Il colombiano avrebbea Florentino Perez che lui non si sposterà per il terzo anno consecutivo con la formula del prestito, ma solo con una cessione a titolo definitivo. Magari aveva sperato che Detrasformasse la proposta di prestito per un anno con diritto di riscatto, in un’altra (più convincente per) di acquisto a titolo definitivo. Ilperde, secondo il quotidiano sportivo, due alleati in un colpo solo, poiché anche il super agente ...

