Forti piogge in Germania | 2 persone bloccate in una grotta | salvate

Ondata di maltempo in Brasile : 5 morti a Pernambuco per Forti piogge : piogge torrenziali hanno investito nelle ultime 24 ore il Brasile, ed in particolare la zona metropolitana di Recife, capitale dello Stato di Pernambuco: 5 persone hanno perso la vita, si sono registrati allagamenti e danni a varie strutture, come anche disagi per il traffico automobilistico. Le autorità hanno chiuso le scuole nell’area metropolitana a causa delle nuove precipitazioni attese nelle prossime ore. L'articolo Ondata di ...

India : allagamenti per Forti piogge a Mumbai [GALLERY] : piogge torrenziali hanno provocato numerosi allagamenti a Mumbai, in India. Mumbai, città densamente popolata sulla costa occidentale, è un polo finanziario e la città più grande del Paese. L'articolo India: allagamenti per forti piogge a Mumbai [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Piemonte : Forti piogge - neve dai 2.500 metri in su e temperature in calo : Ondata di Maltempo in Piemonte: si registrano forti piogge, neve dai 2.500 metri in su e temperature in calo. E’ in vigore l’allerta gialla per temporali e precipitazioni che possono essere anche molto forti – secondo Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – sul nord della regione e a sud del fiume Po. Nelle ultime 12 ore a Torino sono caduti quasi 100 mm di pioggia, molte strade si sono allagate e la ...

Allerta Meteo Milano : criticità “arancione” per Forti piogge e temporali : Il Centro regionale della Lombardia ha emesso un’Allerta Meteo arancione per il passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che prevede piogge diffuse anche a locale carattere temporalesco a partire dalle 18 di oggi, domenica 14 luglio. I fenomeni più intensi sono previsti nel corso della notte e durante la mattinata di domani, lunedì 15 luglio. L’Allerta resta gialla (ordinaria) invece per quanto riguarda la possibilità di ...

Meteo - forte maltempo in Germania : tornado - grandi accumuli di grandine e Forti piogge. Danni e disagi [FOTO e VIDEO] : Il clima estremo degli ultimi giorni sembra aver portato un tornado, forti piogge e violente tempeste di grandine in Germania. Funzionari responsabili stanno già parlando di un disastro in Renania-Palatinato con Danni alla proprietà a sei cifre. Il tornado ha danneggiato un totale di 11 case a Bobenheim. Le tegole dei tetti, cadendo, sono finite sopra diversi veicoli, danneggiandoli. Un residente è stato leggermente ferito. Secondo il sindaco, i ...

Forti piogge in Brasile : città invasa dall’acqua - evacuate almeno 100 famiglie : In Brasile un centinaio di famiglie residenti a Coronel João Sá (Bahia) sono state evacuate dopo che la città ieri è stata invasa dall’acqua di una diga che si trova a Pedro Alexandre: lo riporta la stampa locale, secondo cui non risultano feriti o dispersi. La Protezione civile di Pedro Alexandre ieri aveva reso noto che la diga era crollata, ma nelle ultime ore il governo dello Stato ha invece precisato che si è trattato di ...

Allerta Meteo Piemonte - criticità gialla per Forti temporali con piogge intense - grandinate e forte vento : Allerta gialla sulle pianure e sul Piemonte meridionale a causa dei forti temporali previsti per la giornata di domani. Già dalla mattinata, secondo il Bollettino di Arpa Piemonte, sono attesi temporali sulle zone pedemontane alpine, che si intensificheranno nel corso del pomeriggio transitando anche sulle zone di pianura. Alle piogge intense saranno associate anche grandinate e forti raffiche di vento. Un’attenuazione dei fenomeni ...

Maltempo - nuova Allerta Meteo della Protezione Civile : “persistono Forti piogge e temporali al Nord Italia” : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali dell’Italia continuano ad essere interessate da infiltrazioni di aria fresca in quota, che danno luogo, ancora, ad una spiccata instabilità, con attività temporalesca intermittente e localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori ...

Allerta Meteo della protezione civile : Forti piogge e temporali in arrivo al Nord - allarme arancione a Bolzano : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica tende ad erodere il bordo dell’area di bassa pressione di origine Nord-africana che da giorni investe l’Italia, determinando una spiccata instabilità sui settori alpini, con attività temporalesca localmente intensa, specie sui settori alpini orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Maltempo : Forti piogge e grandinate su Milano : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - forti piogge e grandinate si sono abbattute questa mattina su Milano e sull'hinterland. Poco dopo le 9 la grandine è caduta sulle zone centrali della città, causando disagi nella zona della Stazione Centrale e al mercato di via Benedetto Marcello. E poco prima delle 10,

Allerta Meteo - Estofex avvisa sul maltempo al Nord : rischio di grandine di grandi dimensioni - Forti piogge e vento : Allerta Meteo – Nel giorno del Solstizio d’Estate, al Sud è iniziata una potente ondata di caldo che la prossima settimana si estenderà alle regioni settentrionali e alle Alpi, ma proprio in queste aree sono ancora attesi fenomeni di maltempo anche intensi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato i suoi avvisi. Allerta Meteo di livello 1 per parti di Nord Italia, Paesi alpini, Nord dei Balcani, Germania meridionale, ...

Il ciclone Vayu minaccia l’India : attese Forti piogge : Una tempesta si è formata sul Mar Arabico vicino alle isole Laccadive, in India: secondo il Dipartimento meteorologico indiano dovrebbe diventare un ciclone entro domani dirigendosi a nord-nordest verso lo Stato del Gujarat e portando intense precipitazioni su tutta la costa occidentale del Paese. Il ciclone Vayu dovrebbe raggiungere la sua massima intensità giovedì con raffiche di vento fino a 135 km/h. Il Dipartimento meteorologico ha emesso ...

Allerta Meteo Milano : Forti piogge - criticità “arancione” per Seveso e Lambro : Il Centro Meteo regionale della Lombardia ha diffuso un’Allerta Meteo moderata (codice arancione) per il passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che prevede piogge diffuse anche a locale carattere temporalesco. I fenomeni più intensi sono previsti a partire dalle 12 di domani, lunedì 10 giugno. Confermata anche l’Allerta ordinaria (codice giallo) per oggi, a partire dalle 18, e fino alle 9 di domani. Il Comune ha ...

Forti piogge e inondazioni in Cina : vittime - migliaia di evacuati e case distrutte : piogge torrenziali, inondazioni e violente raffiche di vento stanno bersagliando dalla scorsa settimana il sudest della Cina, in particolare la provincia di Jianxi dove hanno perso la vita 6 persone e altre 88mila persone sono state evacuate. Oltre un centinaio le case distrutte. I soccorritori stanno distribuendo coperte e generi di prima necessità. Non è previsto un miglioramento delle condizioni meteo almeno fino al 12 giugno. L'articolo ...