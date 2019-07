Cibo a domicilio | Just Eat e Takeaway com verso la fusione | offerta da 5 miliardi di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) I gruppi della consegna diEat e.com si fonderanno in una delle più grandi aziende del settore a livello globale. Lo ha annunciato una nota della società olandese.com, che dà conto del raggiungimento di “un accordo di principio sui termini chiave di una possibile combinazione” delle due società che porterebbe alla creazione di un nuovo soggetto chiamatoEat.com con 360 milioni di ordini e 7,3di euro di ricavi (dati riferiti al 2018)..com ha offerto 5di sterline. L’operazione è interamente azionaria e rappresenta un premio del 15% rispetto all’ultima quotazione in Borsa diEat di venerdì scorso. Agli azionisti diEat, spiega il comunicato, andrebbero 0,09744 azioni per ogni azioneEat posseduta, e subito dopo il completamento si troverebbero in possesso del 52,2% del capitale del ...

