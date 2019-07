Project CARS 3 | presto potrebbe arrivare un importante annuncio

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 26 luglio 2019) Nell'ultimo periodo non ci sono state molte informazioni riguardo a3, l'unica cosa ormai nota è che sembra essere una sorta di successore spirituale di Need for Speed SHIFT. Tuttavia sembra che a breve avremo una riguardo, almeno secondo il CEO di Slightly Mad Studios.Nel rispondere ad alcune domande su Twitter, Ian Bell ha infatti affermato che il gioco migliorerà sensibilmente l'ottima base già presente nel precedente capitolo, secondo quanto dichiarato, molta cura sembra essere stata inserita nella realizzazione della fisica:"Il prossimosarà una rivoluzione. Tante grazie a tutto il team che si sta dando da fare per limare il tutto fino alla perfezione. Potrei essere accusato di essere troppo ottimista e sicuro di me, tuttavia questo gioco è già epico e lo pubblicheremo quando sarà pronto."Leggi altro...