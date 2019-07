L’estate è la stagione giusta per il ‘digiuno digitale’

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Il tempo per leggere dilata il tempo per vivere. Ma dopo aver letto Prigionieri del presente (edizioni Einaudi), scritto da Giuseppe De Rita e Antonio Galdo, che racconta la storia dell’ultima sconfitta dell’uomo contemporaneo, dunque di tutti noi, una cruda verità: non riusciamo più a governare il tempo. Anzi è lui a governare noi. Basta guardarsi allo specchio, ricostruire i tasselli delle nostre giornate, e scoprire come siamo diventati schiavi di un eterno presente, un’incessante sequenza di attimi. Dove dominano la fretta (che deriva dal latino fricare, e dunque ci “frega” sempre), lo stress, l’ansia. Dove i rapporti reali sono sostituiti da quelli virtuali, sempre regolati dalla legge “dell’ora e subito”. Per quanto il libro descriva una vera crisi antropologica, si tratta di un testo ispirato all’ottimismo, ovvero alla possibilità, come recita il sottotitolo in copertina di ...

