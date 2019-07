Koikatsu Party | un gioco con riferimenti sessuali espliciti | è stato il più acquistato su

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 25 luglio 2019) Valve ha iniziato a fornire una serie regolare di aggiornamenti sui bestseller di Steam ogni mese e la lista nei mesi scorsi ha messo in evidenza molti giochi che altrimenti non avrebbero ricevuto attenzione. Questo mese, tuttavia, l'elenco dei titoli più redditizi della piattaforma a giugno include qualcosa di particolarmente interessante: un titolo con.Stiamo parlando di, presentato dallo sviluppatore come "l'editor di personaggi anime per eccellenza". Questovi offre una vasta scala di opzioni per creare la vostra ragazza anime: sarete in grado di modificare qualsiasi cosa, dall'abbigliamento ai capelli fino ad arrivare, ovviamente, alle dimensioni del corpo. Dopo aver creato la ragazza dei vostri sogni potrete soddisfare qualsiasi vostro sogno erotico con più di trenta azioni a disposizione.Nonostante ilsia solo in ...

Eurogamer_it : #KoikatsuParty è un gioco con chiari riferimenti sessuali e che è stato il più acquistato su #Steam a giugno. -