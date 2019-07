Jackie Kennedy | Rai 3 Streaming video | chi ha ucciso John Fitzgerald Kennedy?

Jackie : trama - cast e curiosità del biopic su Jacqueline Kennedy con Natalie Portman : Un biopic che racconta una delle donne più amate del 900: questo è Jackie , film del 2016 – ma uscito in Italia l’anno dopo – che racconta la vita di Jacqueline Kennedy , poi diventata anche Onassis, a cavallo del crudo omicidio di JFK, il suo amatissimo marito. Un’icona dello stile e, più in generale, un’icona americana portata su schermo da una delle attrici più brave della sua generazione, un’ispiratissima ...

"Jackie" - il film sull'omicidio di J.F. Kennedy - : Francesca Rossi “Jackie”, il film di Pablo Larraìn interpretato da Natalie Portman, non è solo lo specchio in cui ancora oggi si riflette la società americana moderna, diversa eppure ancora molto simile in alcuni tratti a quella degli anni Sessanta, ma anche il racconto di una donna che ha vissuto un evento traumatico, che l’ha segnata per sempre Jackie Kennedy non fu più la stessa dopo quel drammatico 22 novembre 1963 a Dallas. ...