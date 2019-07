Sassuolo | Obiang si presenta | adesso la prova di maturità

Calciomercato Sassuolo - Carnevali a tutto campo : “Obiang - Boateng - Babacar e Lirola - vi dico tutto” : “Per Obiang è quasi fatta, se ci sono ancora opportunità per il difensore le valutiamo. Al 99% la squadra è fatta. Boateng ? E’ un campione, oggi è del Sassuolo e faremo delle valutazioni. E’ appena arrivato, sicuramente può dare qualcosa e campioni come lui bisogna tenerseli stretti. Anche Caputo è un giocatore che può darci gol ed esperienza. Babacar è in uscita, ci sono tre trattative in corsa. Anche per Lirola stiamo ...

Calciomercato Sassuolo - Obiang vicino : nove milioni al West Ham : Quattro anni dopo l’addio alla Serie A, Obiang può tornare in Italia come rinforzo per il centrocampo del Sassuolo.“powered by Goal”Dopo gli anni passati alla Sampdoria, Pedro Obiang è pronto a tornare in Italia per vestire la maglia del Sassuolo. Il centrocampista classe 1992, attualmente in forza al West Ham, può infatti essere il prossimo acquisto della formazione neroverde per il 2019/2020.Secondo Sky Sport, il Sassuolo ha offerto nove ...