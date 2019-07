Rutger Hauer | morto a 75 anni l’attore olandese Addio al replicante di Blade Runner

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) “Ho visto cose che voi umani…”. Fin troppo facile associare il nome dia Roy, il protagonista del capolavoro di Ridley Scott,. L’attoreil 19 luglio scorso a 75, ma solo oggi – data del funerale – ne è stata data notizia dal suo manager. Una lunga carriera contrassegnata da grandi film e altrettanto grandi cadute,è stato protagonista di alcuni tra i film di maggior successo dell’inizio degliottanta. Oltre al già citato, vanno segnalati, per motivi diversi, i vari film cult come Ladyhawke e I falchi della notte, al fianco rispettivamente di Michelle Pfeiffer e Sylvester Stallone. E poi le collaborazioni con registi italiani come Ermanno Olmi, Lina Wertmuller e Dario Argento. Tutto attorno, una lunga sequenza di film di scarso successo, qua e là puntellati da apparizioni in ...

