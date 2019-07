Raggi | domani ciclabile via Nomentana verrà inaugurata

Fonte : romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma – “, mercoledi’ 24 luglio, vi aspetto alle 18.30 per l’inaugurazione della nuova. Un progetto importante atteso dai cittadini: circa 4 chilometri per collegare Porta Pia al quartiere Montesacro. Un percorso per tutti che tocca anche aree verdi e ville storiche, oltre a siti di interesse culturale, su una delle arterie principali della nostra citta’. Appuntamento alle 18.30 su via, all’altezza di Villa Torlonia. Vi aspetto numerosi”. Lo scrive sul suo profilo instagram il sindaco di Roma, Virginia. L'articoloviaproviene da RomaDailyNews.

