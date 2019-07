Napoli | Icardi forse più vicino | Giuntoli e Wanda sarebbero in contatto quotidianamente

Da Milano – Icardi - Inter pronta a fare uno sconto al Napoli per non darlo alla Juve! : Inter, caso Icardi Il Giornale si sofferma sulla situazione Icardi ne parla Gianni Visnadi. Ecco quanto si legge sul quotidiano. Il centro dell’estate nerazzurra è Mauro Icardi: senza i soldi della sua cessione, tutto diventa più difficile. L’Inter vuole 70 milioni. Chi può o pensa di pagarli? Non la Juventus, seduta sulla riva del Po ad aspettare che le polemiche milanesi gli consegnino il centravanti a prezzo di saldo ...

De Magistris : “James o Icardi? I calciatori li sceglie il Napoli - noi siamo assetati di vittoria” : Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, a Radio Marte “L’Universiade è stato un grande successo, non scontato. E’ stato fatto un grandissimo lavoro e lo si è svolto in pochissimi mesi per cui la città ha risposto alla grande, si è fatta trovare pronta. In tanti non ci credevano, ma sono sempre stato fiducioso. Abbiamo realizzato impianti sportivi di livello olimpionico che ora sono a disposizione della città. Momenti come ...

Mercato Napoli – Biasin : “Difficile fare previsioni su Icardi ma Giuntoli ha fatto una promessa a Wanda…” : Mercato Napoli – L’editorialista Fabrizio Biasin ha riportato su tuttoMercatoweb le ultime sulla pista che porterebbe Mauro Icardi alla corte di Carlo Ancelotti. Mercato Napoli – Biasin scrive in merito ad un contatto telefonico tra il d.s. Giuntoli e Wanda Nara, moglie ed agente dell’attaccante argentino. Icardi fermo? “Capitolo Icardi (una cosa nuova…). Nell’ambito del quotidiano “rimbalzo di notizie” (“Il ...

Pedullà : Icardi - James - Pépé e Lozano. Il Napoli apparecchia quattro tavoli per l’attacco : Sono quattro i tavoli apparecchiati dal Napoli per l’attacco, scrive Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport. Su uno c’è James Rodriguez e l’attacco dell’Atletico Madrid. Il Napoli può contare sull’alleanza con Jorge Mendes, ma se l’Atletico decide di pagare il cartellino e il Napoli insiste per il prestito con diritto di riscatto ci si dovrà rivolgere ad altri tavoli. Dove sono imbandite le trattative per Icardi, Pépé e Lozano. Non sono ...

CorSport – Blitz Napoli per Icardi : fissato il prezzo. ADL tratta con Marotta. Il punto : CorSport – Blitz Napoli per Icardi: fissato il prezzo. ADL tratta con Marotta. Il punto della trattativa che sembra prendere la strada verso il capoluogo partenopeo, la fa l’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’. CorSport – Blitz Napoli per Icardi: fissato il prezzo. ADL tratta con Marotta. Il punto . “E ora, la questione si fa seria. Sempre più seria: perché dopo l’ apertura di Icardi di una ...

Gazzetta : Icardi apre al Napoli - ma per meno di 60 milioni l’Inter è pronto a tenerlo : Dal vertice in casa Inter tra la dirigenza e Conte, sono uscite molte novità su quali saranno le prossime mosse di mercato. Innanzitutto svanisce l’ipotesi Lukaku. Zhang ha fatto sapere che non è disposto a spendere gli 83 milioni richiesti dallo United per il calciatore. Marotta ha commentato le parole di Conte sulla mancanza della squadra di elementi in attacco confermando la massima sintonia tra la società e il tecnico «È stato un ...

Svolta Icardi - Pedullà : “Il Napoli ha il si del giocatore - ora tratta con l’Inter”. I dettagli : Svolta Icardi, Pedullà: “Il Napoli ha il si del giocatore, ora tratta con l’Inter” Svolta Icardi, Pedullà: “Il Napoli ha il si del giocatore, ora tratta con l’Inter”. Passi avanti nella trattativa per portare l’ attaccante argentino alla corte del tecnico Carlo Ancelotti. Il club partenopeo ha incassato il si del giocatore attraverso il suo entourage ed ora non resta che trattare con l’ Inter ...

Mauro Icardi apre al Napoli - previsto incontro con Ancelotti : convinta anche Wanda Nara : Mauro Icardi al Napoli sembra essere una trattativa tutt'altro che impossibile, anzi. Dopo il divorzio dalla sua amata Inter l'argentino sta pensando al suo futuro. Sono due le squadre di Serie A che se lo contendono, Napoli e Juve. Gli azzurri avevano provato a fare un tentativo già lo scorso anno, con scarsi risultati. La Juve, forte dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, vorrebbe portare Icardi in bianconero, sotto richiesta di Maurizio Sarri. Se ...

Napoli - il sogno Icardi prende forma : interviene Ancelotti - i dettagli : Icardi Napoli- Il Napoli sarebbe pronto ad affondare il colpo Icardi in vista della prossima stagione. Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport” e come evidenziato anche da “Sportmediaset“, il club partenopeo sarebbe pronto a mettere le mani sull’attuale centravanti dell’Inter. De Laurentiis starebbe valutando la possibilità di sorpassare la Juventus e di puntare ...

CorSport su Icardi : “Wanda pronta a trasferirsi anche a Napoli. Al San Paolo diventerebbe un re” : CorSport su Icardi: “Wanda pronta a trasferirsi anche a Napoli. Al San Paolo diventerebbe un re” CorSport su Icardi: “Wanda pronta a trasferirsi anche a Napoli. Al San Paolo diventerebbe un re”. L’ attaccante argentino in questi anni all’ Inter ha dimostrato di essere un bomber di razza, collezionando numeri da top player sia in campionato che nelle poche presenze in Champions League con la maglia ...

Calciomercato Napoli - Icardi vede azzurro : contatto in settimana con Ancelotti. E quell’indizio social… : Calciomercato Napoli – Il Napoli ha rinforzato tutti i reparti. Difesa al completo con l’inserimento di Manolas e Di Lorenzo, centrocampo ok con l’imminente arrivo di Elmas. Serve il colpo in attacco per diventare ancora più competitivi ed avvicinare la Juventus. E si prova lo scippo proprio ai bianconeri. Il nome caldo è quello di Mauro Icardi. I primi approcci con l’attaccante argentino ci sono già stati. Icardi ...

CorSport : Apertura totale di Icardi al Napoli. In programma una telefonata con Ancelotti : Il Corriere dello Sport torna sulla concreta possibilità di Icardi al Napoli. Se la Juve ha liberato la numero 9, declassando Higuain alla 21, anche il Napoli è in procinto di fare lo stesso vendendo Simone Verdi. Tutto è cambiato nel corso dell’ultimo week end a Ibiza, Mauro ha seriamente preso in considerazione il Napoli, non lo valuta inferiore alla Juve e ha in programma una telefonata con Carlo Ancelotti. Anche Wanda Nara sembra aver ...

La rassegna stampa di lunedì 22 luglio – Le prime pagine di calcio : il Milan Corre(a) - Icardi-Napoli [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine di oggi, lunedì 22 luglio, campeggia il calciomercato. Il Milan vende André Silva e vira forte su Angel Correa dell’Atletico Madrid, come riporta “La Gazzetta dello Sport“. Il “Corriere dello Sport” apre, invece, con Higuain e la prima Juventus di Sarri, sconfitta dal Tottenham in primo piano. La difesa bianconera è apparsa da registrare, mentre il Pipita si è ...

Icardi-Napoli - Pedullà annuncia : “Domenica fitta di contatti - c’è l’apertura” : Icardi-Napoli, Pedullà annuncia: “Domenica fitta di contatti, c’è l’apertura” Icardi-Napoli, domenica propizia tra l’ entourage dell’ attaccante argentino e il club partenopeo. Dopo il susseguirsi di voci e rumors, quindi, ora Wanda si siede al tavolo della trattativa con il Napoli che mette sul piatto una maxi offerta. Ne parla l’ esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ...