Messa in vendita la villa di Dolce e Gabbana a Stromboli | 7 camere e 9 bagni con eliporto

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 23 luglio 2019) Gli stilisti Domenicoe Stefanohanno deciso di mettere inla lorodi. L’annuncio è stato messo online sul sito Lionard Luxury Real Estate. Il prezzo non è reso pubblico, viene indicato un generico “trattativa riservata” nella descrizione. L’abitazione può contare su oltre 500 mq di superficie, di cui 235 di interni.La casa è protesa su di uno sperone di roccia a picco sul mare, e può contare sull’accesso diretto in acqua. Alle spalle della proprietà, rigorosamente bianca, si scorge Iddu, “sua maestà” il vulcano, mentre di fronte la vista è tutta dedicata al blu del mare, interrotta solo dalla piccola isola vulcanicacchio.“La, che esternamente rispecchia il tipico stile isolano, rivela tutta la sua personalità ...

