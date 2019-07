Autonomia | verso rinvio | non sarà in Cdm questa settimana**

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma, 23 lug. (AdnKronos) – Sembrava in dirittura d’arrivo, con la finestra utile per approvarla in Cdm aperta giàsettimana, nello specifico giovedì prossimo. Ma salvo accelerazioni dell’ultimo minuto, slitterà ancora il Consiglio dei ministri sulle autonomie differenziate: “Impensabile – dice all’Adnkronos una fonte di governo impegnata nella partita – che si chiudasettimana. La verità è che siamo in altissimo mare”. Troppi i nodi sul tavolo, quello più complesso da sbrogliare è senz’altro sulle risorse finanziarie. Il clima positivo della scorsa settimana sembra ormai un ricordo, dopo gli attacchi dei governatori Luca Zaia e Attilio Fontana di sabato scorso. A questo punto non è da escludere che in settimana non ci terrà alcun Cdm.E mentre il presidente del Veneto lancia l’idea di un conclave con il ...

Capezzone : Oggi su @laveritaweb Intervista a tutto campo al ministro @giamma71. Prospettive del governo, obiettivi della Lega,… - PdF_Rass_Stampa : RT @Avvenire_Nei: Secondo i governatori di Lombardia e Veneto l’autonomia finanziaria è fondamentale: i risparmi di spesa devono restare a… - primaiVeneti : #Autonomia, Conte prende tempo Salvini: con il no si va verso la crisi -