Napoli | dal 22 al 25 luglio problemi idrici in sei comuni tra cui Nola e Portici

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Sul sito istituzionale dell'azienda G.O.R.I. S.p.a., ente proprietario della gestione delle risorse idriche in moltidella regione Campania, è statacata, nella sezione 'avvisi all'utenza', la temporanea mancanza della fornitura di acqua in alcuni paesi della Città Metropolitana di, tra i quali idi, Brusciano, Sant'Anastasia, Somma vesuviana, Ottaviano e. Il disservizio momentaneo si è reso necessario per eseguire alcuni interventi tecnici per lavori di manutenzione. Lunedì 22 e martedì 23Comune di: temporanea sospensione della fornitura idrica a partire dalle ore 09:00 e sino alle ore 14:30 di lunedì 22a causa di interventi tecnici di manutezione per lavori programmati già da tempo. Il disservizio momentaneo riguarderà le utenze, commerciali e domestiche, allocate in via Alcide De Gasperi e relative traverse ...

CorSport : #Elmas 'saluta' il Fenerbahce: è ad un passo dal #Napoli ?? - ciropellegrino : #Napoli. Rivolta per il cane ucciso dal poliziotto. Ma in via Rosaroll mai visto cortei anti-camorra - tancredipalmeri : Il Napoli comunque sta vendendo molto bene: 17 milioni dal Benfica per Vinicius (che o è un fenomeno e allora hai s… -