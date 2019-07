Autostrade | operai in subappalto senza straordinari Cisl | “Ispettorato agisca anche

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2019) Hanno lavorato nei cantieri delleper 12 ore al giorno e oltre,nei giorni festivi, ma non hanno mai ricevuto dal datore di lavoro – la M.E. Spa di Mosciano Sant’Angelo (Teramo) – alcun compenso per il lavoroo. La denuncia è della Filcadi Chieti. Glie gli impiegati in vertenza sono assunti dall’abruzzese M.E. in regime di: il committente èper l’Italia (del gruppo Atlantia dei Benetton che detiene la quota di maggioranza col 59,4%), mentre la società appaltante è Pavimental, l’unità produttiva in house che esegue perle opere di manutenzione e ammodernamento del manto autostradale, nonché di ponti e viadotti. “Chiediamo un intervento dell’Ispettorato del lavoro non solo nei confronti della M.E., madiper l’Italia e della Pavimental, per la loro responsabilità solidale in tema ...

