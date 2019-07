blogo

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il-Con di San Diego è stata l'occasione per HBO e BBC di mostrare un nuovo trailer esteso dell'attesa serie His Dark Materials -adattamento della trilogia di romanzi di Philip Pullman vero e proprio fenomeno globale.Talmente amata che la trilogia ha già avuto un adattamento in formato radio-dramma, uno spettacolo al teatro Nazionale e una versione cinematografica prodotta da New Line che ne detiene i diritti. Peccato però che La Bussola D'oro, titolo del film e del primo dei romanzi, nel 2007 ha incassato solo 300 milioni in tutto il mondo a fronte di un investimento vicino ai 200 milioni. Proprio per questo il progetto non è andato avanti, permettendo a Jane Tranter, produttore esecutivo della serie, di lavorare a un adattamento televisivo in grado di "esplorare a fondo tutte le tematiche dei libri"."non èla ...

zitella_anna : RT @jan_novantuno: Il nuovo trailer di Queste oscure materie. - shugoshinam : il trailer di queste oscure materie mi ha colpito right in the feels e sinceramente NON ERO PRONTA - SerieTvserie : Queste oscure materie 'non è contro la chiesa' per i produttori. Dal Comic-Con il trailer esteso -