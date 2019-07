Il problema del Sud sono i furbetti del Sud

Cafù - l’ex calciatore del Milan sommerso dai debiti : “Ho perso cinque case - è un mio problema personale” : FQ Magazine Si schianta col monopattino contro la fermata dell’autobus: 14enne in fin di vita L’ex calciatore di Milan e Roma e capitano del Brasile campione del mondo nel 2002 Cafù sta attraversando un momento difficile a causa dei debiti milionari da cui è sommerso. A dare la notizia è il quotidiano brasiliano Folha de S.Paulo, secondo cui un ...

Facebook ha un grosso problema con i gruppi di polizia e forze dell’ordine : (foto: CHRISTOPHE SIMON/AFP/Getty Images) Come fa, sbaglia. Si potrebbe riassumere così il percorso di Facebook negli ultimi anni, incapace di tirarsi fuori dalle continue polemiche che colpiscono la società fondata da Mark Zuckerberg. Dalle fake news a Cambridge Analytica, dalla mancata protezione dei dati all’incapacità di distinguere tra la foto di una persona nuda (e quindi da rimuovere) e un’opera d’arte (o una cover dei Led Zeppelin). Ogni ...

Il problema dell’incontro coi russi non sono i soldi : (foto: VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images) Ieri, 10 luglio 2019, BuzzFeed News ha scosso il mondo con uno scoop giornalistico destinato a far discutere buona parte dell’opinione pubblica occidentale: Gianluca Savoini, ex portavoce dell’attuale ministro dell’Interno Matteo Salvini, la mattina del 18 ottobre scorso si sarebbe trovato in un hotel di Mosca, lo storico Metropol della Rivoluzione d’ottobre, in compagnia di altri ...

I conti fragili dell'azienda che dovrebbe risolvere il problema rifiuti a Roma : L'ultimo bilancio di Ama approvato risale addirittura al 2016. Sul successivo è in corso una partita politico-giudiziaria che negli ultimi mesi ha portato prima alle dimissioni del vecchio Cda dell'azienda e poi all'apertura di un fascicolo di inchiesta da parte della Procura di Roma. Un contenzioso che al momento blocca il via libera anche del bilancio 2018. Nonostante ormai sia datato, l'ultimo documento contabile fotografa bene la ...

L’erba di Wimbledon è più lenta del solito? problema di clima e non di taglio della superificie : ecco la spiegazione : Tanti giocatori si sono lamentati della lentezza dei campi di Wimbledon, ma l’erba dei Championship è sempre gestita allo stesso modo, di anno in anno, con grande attenzione: è l’umidità ad influire sulle palline, almeno secondo Nadal Wimbledon è lo Slam per eccellenza. Il torneo britannico, con le sue tradizioni e la sua storia, è uno dei più prestigiosi appuntamenti del panorama tennistico mondiale, ma non per questo risulta ...

Jovanotti - il grande spettacolo della sua “prima volta” : la festa sulla spiaggia di Lignano (con qualche problema logistico) : “La prima volta“. Mica semplice, che tutto vada per il verso giusto. Ognuno di noi ha sperimentato una “prima” e non tutti possono dire che sia stata proprio perfetta. Così è stato per Jovanotti, anche se lui, alla perfezione, c’è senza dubbio andato vicino. La data uno del suo Jova Beach Tour, a Lignano, è stata incantevole, e chi si aspettava una “baracconata” si sarà dovuto ...

Occhio al problema dell’alone giallo sullo schermo di Honor 9 Lite : alcune cose da sapere : Nel corso delle ultime settimane si è parlato tanto di Honor 9 Lite soprattutto per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1. Il device, da un punto di vista hardware, non è certo di prima fascia e la mossa del produttore asiatico ha sorpreso non poco utenti e addetti ai lavori, soprattutto se pensiamo che molti top di gamma ancora oggi non abbiano ricevuto il medesimo trattamento. Dopo esserci concentrati sulla ...

VIDEO Danilo Petrucci - brutta caduta nelle qualifiche del GP di Germania : problema al dito di una mano : Danilo Petrucci è caduto durante le qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati è volato nella ghiaia a metà del turno e si è fatto male ai polsi, i primi accertamenti hanno riportato un infortunio al primo dito della mano destra ma non si tratta di nulla di grave e domani il ternano potrà tornare in pista per gareggiare. Di seguito il VIDEO della caduta di Danilo Petrucci nelle qualifiche del ...

NotifyBuddy risolve il problema della mancanza del LED di notifica su OnePlus 6T : Uno sviluppatore di XDA ha realizzato un'applicazione che simula il LED di notifica su OnePlus 6T. L'articolo NotifyBuddy risolve il problema della mancanza del LED di notifica su OnePlus 6T proviene da TuttoAndroid.

Sea Eye - la Germania si tira indietro : "I migranti? Sono un problema dell'Unione europea" : Sì bisogna "trovare una soluzione rapida" alla Sea Eye, ma non lo deve fare la Germania, no. Secondo il governo tedesco innanzitutto "bisogna offrire un porto sicuro" e "poi si può discutere della distribuzione dei migranti con gli altri Paesi dell'Ue", ha fatto sapere un portavoce del ministero deg

Formula 1 - Hamilton frenato da un problema aerodinamico in Austria : le rivelazioni della Mercedes : Il pilota britannico ha riportato un danno all’ala anteriore nel corso del Gp d’Austria, che non gli ha permesso di lottare per la vittoria Lewis Hamilton ha dovuto fare i conti con un problema aerodinamico nel corso del Gran Premio d’Austria, dovuto ad un colpo subito dalla sua ala anteriore al passaggio su un dissuasore della pista di Spielberg. Photo4/LaPresse Un danno che lo ha costretto a sostituire il muso durante ...

MotoGp – Valentino Rossi non perde l’ottimismo ed il senso dell’humor : “se il problema può essere il pilota? Ecco cosa dico” : Valentino Rossi sincero dopo il Gp d’Olanda: l’analisi del Dottore a seguito del terzo ‘zero’ consecutivo in campionato Valentino Rossi riesce sempre a trovare il lato positivo anche nei momenti bui. Dopo la caduta di oggi ad Assen il Dottore ha affermato di essere ottimista e fiducioso in vista della gara della pRossima settimana in Germania, perchè questa mattina col suo team è riuscito a mettere a punto una moto ...

«Il Trono di Spade» - il problema della stagione finale secondo il creatore di «Black Mirror» : Ormai è passato un mese e mezzo dalla messa in onda dell’ultimo episodio della stagione finale de Il Trono di Spade, intorno a cui si è sviluppata una grande discussione, poiché per molti non è stata all’altezza delle aspettative. Addirittura è circolata una petizione online, firmata da circa un milione di persone che chiedevano la riscrittura di Game of Thrones 8. Sul dibattito sono intervenuti in molti, ...