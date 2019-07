Mercato Napoli - il club azzurro cerca alternative ad James Rodriguez - le ultime : Secondo quanto si apprende da SportMediaset il Napoli sarebbe cercando alternative a James Rodriguez : “Il Real Madrid non molla per James Rodriguez, continuando ad accettare solo un affare a titolo definitivo, il Napoli sta monitorando anche le eventuali alternative. Sono stati aperti i contatti con Malcom del Barcellona e de Paul dell’Udinese. Ma la prima opzione, se dovesse saltare James, sarebbe Nicolas Pépé, su cui ci sono ...

Varese : scontro auto e treno merci a Castelveccana - due feriti gravi : Milano, 19 lug. (AdnKronos) - Grave incidente ferroviario a Castelveccana, in provincia di Varese. Un'automobile è uscita di strada ed è andata a finire sui binari di una linea ferroviaria: un treno merci che viaggiava sugli stessi binari è finito addosso all'auto. Secondo l'Areu Lombardia, sono in

Le Autonomie della discordia. L'asse Conte-Di Maio fa infuriare la Lega : “So che stavate aspettando fuori e sotto il sole per una mia dichiarazione, mi dispiace. Meglio qui con l’aria condizionata, anche se non ci sono gelati”. Palazzo Chigi, sala stampa. Sono passate da poco le 15 quando Giuseppe Conte si presenta davanti ai giornalisti. Il vertice sulle Autonomie, durato appena 50 minuti, si è appena concluso. Scherza. Passeggia brevemente tra le sedie, poi guadagna la seduta ...

Nel gorgo di Hormuz. I Pasdaran sequestrano una petroliera inglese : Roma. L’aria di guerra attorno a uno dei principali nodi geopolitici globali, lo Stretto di Hormuz, porta l’attenzione sulla contesa commerciale per il controllo del mercato petrolifero, che, al di là del continuo braccio di ferro navale, è il bottino della strategia dei due principali attori in cam

Serie B e Serie C - fissata la data delle udienze sui ricorsi : Non sono da escludere ribaltoni per quanto riguarda la composizione dei campionati di Serie B e Serie C, nel dettaglio è stata fissata per il 23 luglio a partire dalla 15.30, la sessione di udienze della sezione del Collegio di Garanzia competente in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici. Nel dettaglio il collegio sarà composto dal presidente della sezione, Raffaele Squitieri, e dai componenti Giacomo Aiello, Franco ...

Rai : Delrio - ‘inaccettabili tentativi intimidazione ad Anzaldi’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – ‘I tentativi di intimidazione di Sangiuliano e Gasparri contro il collega Anzaldi sono inaccettabili”. Lo dichiara Graziano Delrio, presidente del gruppo Pd alla Camera.‘Da chi mistifica ormai quasi ogni giorno i fatti a danno della missione del servizio pubblico non accettiamo nessuna fasulla lezioncina. Ha fatto bene l’amministratore Salini a richiamarlo, come è scritto nero su ...

Pd : Magorno - ‘Faraone vittima di una decisione assurda’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Un grande abbraccio a Davide Faraone vittima di una decisione incredibilmente assurda. Un’ingiustizia vera e propria giustificabile solo con logiche di corrente e che poco si concilia con lo spirito del #Pd”. Lo scrive su Twitter il Senatore Pd, Ernesto Magorno.L'articolo Pd: Magorno, ‘Faraone vittima di una decisione assurda’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Varese : morte le due persone nell’auto dopo scontro con treno merci : Milano, 19 lug. (AdnKronos) – Sono morte le due persone che si trovavano all’interno dell’auto andata a schiantarsi contro un treno merci nel varesotto, a Castelveccana. Si tratta, secondo le prime informazioni, di due donne. Per cause ancora da accertare, l’auto avrebbe sbandato su una strada che costeggia dei binari ferroviari precipitandovi sopra dopo una caduta di circa sei metri. Proprio in quel momento, il ...

Iran - Guardiani della rivoluzione : sequestrata una petroliera britannica. Persi i contatti : Alle stelle la tensione nel Golfo. I Pasdaran, le guardie della rivoluzione Iraniana, hanno annunciato in serata di aver sequestrato una petroliera britannica con 23 persone a bordo nello Stretto di...

LIVE Senegal-Algeria 0-0 - Finale Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : spettacolo al Cairo per il trono africano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.39 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento nella capitale egizia. 20.37 Sono giunte in Finale la squadra con la miglior difesa, cioè il Senegal e quella con il miglior attacco, l’Algeria. 20.35 I Leoni Indomabili ospiteranno l’edizione del 2021 mentre quella del 2023 sarà ospitata dalla Costa d’Avorio. 20.33 Si sta per concludere dunque la competizione continentale ...

Sembra che molto presto Anthem riceverà i tanto richiesti Cataclisma : L'ultima volta che abbiamo sentito parlare del loot shooter Anthem è stata a proposito delle prime versioni dei maggiori eventi del gioco, i cosiddetti Cataclisma, che a dirla tutta non hanno fatto gioire troppo gli utenti selezionati per i test su PC.Circa un mese dopo, Sembra che finalmente gli sviluppatori stiano per pubblicare gli agognati nuovi aggiornamenti. I giocatori hanno notato anche strani tentacoli neri e stazioni spaziali durante ...

Usa-Iran - nuove tensioni | Trump : "Nessun dubbio - abbiamo abbattuto un loro drone" | La replica : "Falso" : Il presidente americano lancia un avvertimento a Teheran: "Spero per il loro bene che non facciano nulla di stupido, altrimenti pagheranno un prezzo che nessun altro hamai pagato"

Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura 2019 - i risultati della terza giornata di regate : Tre prove per il terzo giorno di regate nelle acque di Crotone: buone condizioni meteo, con aria stesa tra i 10 e i 12 nodi di intensità, per le prime tre prove quotidiane che portano a sette il totale delle regate disputate Terzo giorno del Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura 2019 – Trofeo BPER Banca, organizzato dalla Federazione Italiana Vela insieme al Club Velico Crotone e all’Unione Vela d’Altura Italiana. Tre prove ...

Giuseppe Conte - la strategia dell'attesa : sente Sergio Mattarella e si incontra con il Pd : In queste ore di tensione al governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il premier Giuseppe Conte ha avuto un incontro riservato con Sergio Mattarella, poi riportato al presidente della Camera pentastellato Roberto Fico. Rivela il Corriere della Sera in un retroscena che il presidente del Consiglio