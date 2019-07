Improvviserai | su Rai2 Ale e Franz | “Abbiamo dovuto fare dei tagli”

lanostratv

(Di giovedì 18 luglio 2019)(Francesco Villa) da stasera sucon Ale a: “Abbiamo fatto un rimontaggio” Andrà in onda da oggi, 18 luglio, in prima serata su, il nuovo varietà con il quale alcuni comici famosi faranno compagnia ai telespettatori della seconda rete della Tv di Stato ogni giovedì sera. Trattasi di Ale econ Gigi e Ross, Alessandro Betti e Maria Di Biase, ma anche Ubaldo Pantani, che andrà in onda dopo di loro, quindi in seconda serata, con Vero è più vero. Con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero di TeleSette, al secolo Francesco Villa, ha confermato che l’impianto dello show è uguale a Buona la prima, già andato in onda su Italia 1, asserendo: “Il cambio del titolo dipende dal cambio di editore: adesso siamo sulla Rai”. Avendo registrato le puntate a settembre 2018, abbiamo...

RaiDue : Ciak, si… improvvisa! ?? Questa sera alle 21.20 su #RAI2 inizia lo show #Improvviserai, insieme ad #AleeFranz,… - MariaMusto19 : RT @RaiDue: ?? @ubaldopantani entra nella quotidianità di un italiano famoso, ne studia la vita, i ricordi, le passioni, poi si trasforma ne… - RaiDue : ?? @ubaldopantani entra nella quotidianità di un italiano famoso, ne studia la vita, i ricordi, le passioni, poi si… -