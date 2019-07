FaceApp sotto i riflettori USA | un senatore chiede all’FBI di indagare

tuttoandroid

(Di giovedì 18 luglio 2019) L'utilizzo dipotrebbe mettere a rischio la privacy degli utenti e nuove perplessità arrivano anche dagli Stati Uniti. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articoloUSA: unall’FBI diproviene da TuttoAndroid.

ale_mayer : RT @Queenie_Boy: Invece di rompere i coglioni a chi fa il selfie con FaceApp, fatevi una cazzo di risata per una volta che magari domani ma… - baekiko : siete la patria di mark zuckerberg, uno che è un giorno si e l'altro pure sotto accusa per violare privacy con face… - vespergeist : RT @doppio_G: LA COSA BELLA, è che se vieni di merda in una foto.. sotto puoi scrivere che hai usato #FaceApp ??????? -