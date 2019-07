Boschi attacca Salvini | ' Solo un modo per essere seri' e Pd annuncia mozione di sfiducia

Blastingnews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Il Partito Democratico mette ancora una volta nel mirino Matteo. Il Ministro del'Interno, secondo quelle che sono le dichiarazioni degli esponenti 'Dem', si sarebbe macchiato della grave colpa di sfuggire dal Parlamento a cui sarebbe chiamato a rendere conto di quanto sta accadendo attorno al suo partito, relativamente ai presunti finanziamenti provenienti della Russia. Particolarmente significative, in tal senso, risultano le dichiarazioni di Maria Elena, che hato il leader della Lega, e a cui hanno fatto eco altre parole abbastanza pesanti nei confronti del numero uno del Carroccio, provenienti da differenti fonti interne al Pd. Non mancano, inoltre, accuse anche al Movimento Cinque Stelle, il cui comportamento non sarebbe irreprensibile secondo le parole scritte dall'ex Ministro del Governo Renzi, in uno dei suoi ultimi tweet. Maria Elenaaccusa l'intera ...

Peppe45180257 : @meb A Maria Elena boschi chi non sfugge da chi ha commesso un reato invece di esporlo hai cittadini lo s'insabbia… - GiuseppeMuscel1 : @agorarai @matteosalvinimi @gparagone Che schifo, pure Rai tre con Agora pur di difendere Salvini ha invitato tutta… - Antony596 : Scanzi attacca la Boschi: 'Ama Twitter perché lì i pensieri son brevi e magari qualcuno non fa in tempo ad accorger… -