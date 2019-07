I Joy-Con di Nintendo Switch si arricchiscono con nuovi colori

eurogamer

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Se avete unae vi stavate domandando se un tocco di colore in più possa donare alla vostra console, ebbene dovete sapere che a partire dal 4 ottobre proprio per gli iconici controller della console ibrida della grande N arriverannosgargiantiha infatti annunciato i Joy-Con nelle nuove colorazioni neon blu, neon viola e neon arancione. Ogni set nel nuovo colore sarà proposto al prezzo di 79,99 dollari.Per chi se ne fosse accorto, il set neon viola e neon arancione dei Joy-Con sembra essere indirizzato proprio ai nostalgici del GameCube, sono infatti gli stessicon cui la console è stata proposta al pubblico nel 2001. Le nuove colorazioni dunque si vanno ad aggiungere alle colorazioni già presenti sul mercato, offrendo una grande varietà per i giocatori e soprattutto per gli amanti delle partite in compagnia.Leggi altro...

