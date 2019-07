Guida Harry Potter Wizards Unite | parte l’evento La Calamità di Potter | tutte le sfide e

optimaitalia

(Di martedì 16 luglio 2019) Il fenomeno mobile del momento è senza dubbio. Tra i migliori videogame attualmente disponibili per il download gratuito su Android e iOS, si propone come il "cugino" in salsa fantasy di Pokémon GO, realizzato dagli stessi sviluppatori di Niantic Labs e ancora una volta basato sulla tecnologia AR - vale a dire in realtà aumentata. Le imprese del maghetto più amato tra letteratura e cinema si fanno così poligonali, coinvolgendo giocatori occasionali e più smaliziati in tante avventure da vivere in solitaria o in compagnia degli altri utenti online. Una struttura che ricorda da vicino quella del già citato Pokémon GO e che, come il gioco per smartphone e tablet dedicato alle creature tascabili di Nintendo, va ad arricchirsi periodicamente con tante novità ed iniziative speciali a tempo. L'ultima è il nuovo evento brillante denominato Ladi, ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Guida #HarryPotterWizardsUnite - parte l'evento Calamità di Potter, tutte le sfide e le ricompense - OptiMagazine : Guida #HarryPotterWizardsUnite - parte l'evento Calamità di Potter, tutte le sfide e le ricompense… -