(Di lunedì 15 luglio 2019) I quattro tornavano da una grigliata. Per gli amici e parenti non c'è altra spiegazione che un malore o un colpo di sonno del 36enne Valentin Ciprian Marin che era ala guida. La vettuira con a bordo anche il 19enne Florin Ciprian Goria e i due fratelli minorenni Ionut Adelin Serban di 17 anni e Julian Balascru di 14 anni, ha sbandato in un tratto rettilineo.