Roma | barricate date alle fiamme e oggetti contro i poliziotti | tensioni durante lo

Roma - scontri e barricate per lo sgombero a Primavalle. FOTO : Roma , scontri e barricate per lo sgombero a Primavalle. FOTO La misura riguarda un edificio storico in via cardinal Domenico Capranica. Circa 200 persone si sono radunate per opporsi al provvedimento e ci sono stati momenti di tensione con i poliziotti intervenuti sul posto. Alcuni rifiuti sono stati ...

Roma - sgombero in via Capranica. La polizia entra - 50 persone barricate nella ex scuola : La polizia è entrata nella ex scuola occupata di via Capranica a Roma, quartiere Primavalle. In 50 resistono all'interno, sulla terrazza più alta, mentre gli altri sono fuori...