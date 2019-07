Insigne | “Sono pronto a giocare con il Napoli con la fascia o senza”

ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2019) Sul palco di Dimaro Lorenzinrisponde alle domande sul suo rapporto con Ancelotti e sul suo futuro in azzurro “Vogliocol, con lao senza, le parole del mister non le ho interpretate male anzi sono un sprono per dare ancora di più. Quanto pesa la maglia azzurra? è importante, essere napoletano nelnon è semplice ma cerco di dare una mano nello spogliatoio e dare di più in campo. L’importante è fare bene tutti insieme” L'articolocon ilcon lailsta.

