Autostrade | in azione 9 nuovi super Tutor | dove sono piazzati e cosa misurano

Privatizzazione Autostrade nel 1996 - Prodi rivela 'Era ordine dai contesti internazionali' : Romano Prodi è stato ospite della trasmissione di Lucia Annunziata "Mezz'ora in più". L'occasione è stata proficua per disquisire in maniera ampia di tanti temi legati all'attualità, ma anche di tornare su questioni che si proiettano nel passato perché caratterizzate da scelte avvenute quasi venti o più anni fa. È stato, ad esempio, il caso della tematica strettamente legata ad "autostrade Spa" e alle concessioni ricevute proprio ai tempi in cui ...