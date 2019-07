Ufficiale | la Sampdoria cede Andersen al Lione | le cifre

Sampdoria - Ufficiale : Di Francesco è il nuovo allenatore : “Il presidente Massimo Ferrero e la Sampdoria danno il benvenuto a Eusebio Di Francesco , che si e’ legato alla societa’ in qualita’ di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022”. E’ il comunicato ufficiale della Sampdoria . “Di Francesco e’ la scelta migliore, con l’obiettivo di continuare a far crescere la nostra Samp. E’ un tecnico che mettera’ a ...

Sampdoria - Ufficiale : Giampaolo non è più l’allenatore : Serviva semplicemente l’annuncio ufficiale ad una notizia che si sapeva già da tempo: Marco Giampaolo non è più l’allenatore della Sampdoria. L’ormai ex tecnico dei blucerchiati è promesso sposo al Milan. Ecco il comunicato della società genoana sul proprio sito ufficiale. “Il presidente Massimo Ferrero e Marco Giampaolo comunicano che sono stati completati tutti i passaggi per la risoluzione consensuale del ...