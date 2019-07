CdM – Braccio di ferro tra ADL e Perz per James Ancelotti aspetta Elmas a Dimaro

forzazzurri

(Di venerdì 12 luglio 2019)edi rinforzi che vuole il Napoli Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione riguardo la trattativa per portareRodriguez al Napoli: “De Laurentiis e Florentino Perez sono aldi, il presidente azzurro crede ancora nella possibilità di strappare il prestito con diritto o al massimo obbligo di riscatto, il Real Madrid insiste per la cessione a titolo definitivo a 42 milioni di euro subito, in un’unica soluzione. De Laurentiis propone il pagamento triennale, anche ai tempi dell’acquisto di Higuain riuscì a dilazionare l’investimento ma stavolta gli impegni per il fair play finanziario sono più stringenti.ed, sembra uno scioglilingua e, invece, sono le priorità, i rinforzi che il Napoli ha messo nel mirino. E’ stato proprio De Laurentiis nell’intervista alla radio ufficiale a fare il nome del centrocampista macedone ...

SiamoPartenopei : CdM - ADL e Perez sono al braccio di ferro per James. Ancelotti aspetta Elmas a Dimaro, settimana decisiva - CalcioNapoli24 : - rickiacolare : Mumble mumble.... Manovra correttiva che non si sarebbe mai fatta: ce l'ho. Carola libera per non aver commesso alc… -