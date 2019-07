Chef francese chiede di essere rimosso dalla guida Michelin dopo aver perso una stella

huffingtonpost

(Di giovedì 11 luglio 2019) Marc Veyrat,del ristoranteto La Maison des Bois, ha chiesto agli editori della celebrediunaa Gennaio.Come riportato da Le Point, loavrebbe messo in dubbio gli ispettori della, accusandoli nonvisitato il ristorante, situato nella regione dell’Alta Savoia. “Sono stato depresso per sei mesi. Come osano rischiare la salute degli?” ha scritto Veyrat. In un’intervista a Lyon Capitale, l’uomo avrebbe definito gli ispettori degli “incompetenti”, dicendo: “Non sanno assolutamente niente di cucina! Si mettano un grembiule e cucinino. Li aspettiamo. Ci facciano vedere cosa sanno fare. Sono tutti dei dilettanti!”, ha dichiarato.Nonostante le proteste dello, lasi è rifiutata di rimuovere La Maison des Bois dal manuale. ...

