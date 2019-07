Associare Keith Emerson agli uomini violenti e ai femminicidi è un’occasione persa per

optimaitalia

(Di giovedì 11 luglio 2019) Tanti anni fa, quando ho cominciato a scrivere, pensavo che il racconto fosse una forma narrativa molto interessante, e mi interrogavo perché in Italia venisse così poco preso in considerazione. All'epoca, del resto, erano gli anni Novanta, in molti di quelli che venivano considerati, anche a ragione, le rockstar della letteratura, penso ai minimalisti americani, Ellis, Mc Inerney, Leavitt, citavano Raymond Carver come proprio idolo, e Carver solo racconti aveva scritto per tutta la sua vita. In Italia, però, niente, chi scriveva racconti era considerato poco, come se fosse il romanzo la vera prova provata che uno fosse uno scrittore e non un semplice scribacchino. A confortarmi in questo mio interrogarmi su faccende che, a venticinque anni, mi sembravano fondamentali, arrivò un libro che trovai a suo modo geniale, seppur vagamente stucchevole in alcuni punti. Era una raccolta di ...