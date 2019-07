Vigili a Tor Bella Monaca | 20 abusivi e 1 fermo dopo controlli case popolari

Vigili a Tor Bella Monaca : controlli su case e regolarità auto : Roma – Maxi operazione all’alba della Polizia locale di Roma Capitale in largo Ferruccio Mengaroni, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Sul posto alcune decine di auto e centinaia di agenti che stanno verificando la titolarita’ degli alloggi popolari al civico 10. Secondo quanto si apprende, la Polizia locale sta passando in rassegna le singole abitazioni per censire e scovare eventuali fenomeni di abusivismo. A guidare le ...

Stromboli : proseguono le operazioni di soccorso per far tornare l’isola alla normalità - le immagini dei Vigili del Fuoco : Continuano le attività della macchina per il soccorso per far tornare i cittadini di Stromboli alla loro vita quotidiana, dopo l’ultimo grido del loro vulcano dello scorso 1 luglio che ha causato un morto, diversi feriti e tanta paura. I Vigili del Fuoco del Comando VF di Messina hanno contrastato diversi incendi nella zona di Ginostra e ripristinato alcune strade, liberandole da detriti e terra causati dall’eruzione vulcanica. Gli stessi ...

Ciclismo – Alla Vigilia del Tour de France un regalo speciale per Froome : il britannico torna a casa : Chris Froome è tornato a casa: lasciato il centro riabilitativo dove era ricoverato a causa delle terribili conseguenze riportate nella caduta al Giro del Delfinato Chris Froome ritrova il sorriso: Alla vigilia della partenza del Tour de France 2019 il britannico del Team Ineos è stato dimesso dall’ospedale. Froome, infortunatosi gravemente a causa di una terribile caduta durante la ricognizione della cronometro del Giro del ...

Vittoria - precipita in auto in un dirupo - recuperato dai Vigili del Fuoco : E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per recuperare la vittima di un incidente autonomo registrato ieri pomeriggio nel vittoriese

Softball - Europei 2019 - Enrico Obletter sprona l’Italia alla Vigilia : “Dobbiamo giocare per vincere il torneo” : alla vigilia degli Europei di Softball in Repubblica Ceca e Polonia, è il manager dell’Italia Enrico Obletter a spronare il gruppo tricolore, alla ricerca non solo di un risultato di alto rilievo, ma anche dell’ingresso al torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Utrecht alla fine di luglio. Queste le parole rilasciate dal manager azzurro al sito della FIBS: “Sarà un torneo che servirà per acquisire una mentalità ...

Ozil dal cuore d’oro : il gesto del calciatore alla Vigilia delle sue nozze è commovente : Mesut Ozil da applausi: l’appello ai follower alla vigilia del suo matrimonio è commovente Mesut Ozil è convolato oggi a nozze con la modella svedese Amine Gulse. Il calciatore tedesco, che solo qualche settimana fa non nascondeva la sua delusione per la sconfitta nella finale di Europa League, ha deciso, alla vigilia del suo matrimonio di fare un importantissimo annuncio sui suoi social. Adrian DENNIS / AFP Un appello speciale e ...

Vicenza - auto in bilico sul torrente : uomo salvato dai Vigili del fuoco : Luca Sablone L'allarme è stato dato da un passante che ha notato l'automobilista all'interno della vettura: fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco Allerta rossa in Emilia Romagna, che continua ad essere soggetta a forti raffiche di piogge che potrebbero mettere a rischio alluvione 1,2 milioni di famiglie - stando alla stima di Coldiretti. Una tragedia è stata evitata questa mattina poco prima delle ore 8.00, quando i vigili del fuoco ...

Tennis – Gli Hublot Ambassador si sfidano alla Vigilia del secondo torneo del Grande Slam 2019 [FOTO] : Un incontro privato e informale organizzato da Hublot alla vigilia dell’edizione 2019 degli Internazionali di Francia di Tennis di Parigi A qualche giorno dall’inizio del Grande torneo internazionale di Tennis parigino, gli invitati della Maison hanno sfidato tre delle migliori giocatrici al mondo, tra le top 10 della classifica WTA e uno dei giocatori più promettenti della sua generazione, amico e Ambassador di Hublot. Gli ...

Tennis - Fabio Fognini alla Vigilia del Roland Garros : “Parigi è il mio torneo preferito - voglio lasciare un segno” : Mancano soltanto pochi giorni all’inizio del Roland Garros 2019 e l’esponente principale del movimento azzurro sembra determinato e sicuro. Fabio Fognini ha infatti appena concluso un breve ritiro di tre giorni a San Marino dopo ha potuto lavorare con Corrado Barazzutti per mettere a punto la condizione e sistemare gli ultimi dettagli in vista dell’appuntamento più atteso della stagione. Dalle pagine del Corriere dello Sport il ...

Mirandola. L’autore del rogo negli uffici dei Vigili era stato in ospedale prima di colpire : Il giovane nordafricano aveva diversi precedenti, tra cui spicca il danneggiamento di un una caserma a Roma. Si sarebbe finto minorenne al momento del fermo. Poco prima della sua incursione negli uffici della polizia municipale, si era recato al pronto soccorso del comune modenese perché aveva freddo. Nello stesso ospedale sono state poi portati i feriti. Due donne sono morte, soffocate.Continua a leggere