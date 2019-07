La successione di Fibonacci e i conigli

ideegreen

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Cosa centra una sequenza di numeri con un animale come ilo? La storia delladice lo può spiegare. Questa affascinante fila di cifre, quasi ipnotica, è molto importante non solo per la matematica ma anche per la geometria, l’arte e l’informatica. E’ quindi curioso che sia legata ad un animaletto innocente come ilo, andiamo a scoprire perché. (altro…) Ladie iIdee Green.

irenitasami : Successione di Fibonacci e uncinetto!- Uncinetto iperbolico - TUTORIAL -