Calciomercato SPAL | D’Alessandro è ufficiale | prestito dall’Atalanta con obbligo di

Calciomercato - le notizie di oggi – Barella più vicino all’Inter - nome nuovo per il Genoa - si muovono Lecce e Spal : Barella SEMPRE PIU’ vicino ALL’INTER – Nicolò Barella può praticamente definirsi un calciatore dell’Inter. Nelle ultime ore è stato infatti trovato l’accordo tra i nerazzurri e i sardi. Secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa si chiuderà nelle prossime 48 ore per 45 milioni più bonus. Resta da trovare la formula del pagamento che l’Inter vorrebbe dilazionare in più tranches. La formula è quella del prestito con diritto ...

Calciomercato - le ultime trattative : D’Alessandro alla Spal - il Verona su Verre - giallo Genoa : ultime trattative calde per quanto riguarda il Calciomercato. La Fiorentina ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Vincent Laurini al Parma con cui ha firmato un contratto di tre anni. Il difensore francese classe 1989 ha vestito la maglia viola per due stagioni. Colpo di mercato della Spal che ha chiuso con l’Atalanta per l’arrivo di D’Alessandro, si tratta di un innesto molto importante per il reparto ...

Calciomercato - le ultime trattative – Brescia - Fiorentina e Lecce scatenate - si muovono Spal e Sassuolo : Un’altra giornata intensa di Calciomercato è alle porte. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle ultime trattative. La Spal cerca un attaccante per cautelarsi in caso di partenza di Andrea Petagna, reduce da un’ottima stagione e appetito da molti club italiani ed esteri. I nomi sul taccuino dei ferraresi sono quelli di Stepinski e Babacar. Il Sassuolo prova a riportare in Italia Alin To?ca, difensore del Betis Siviglia, già ...

Calciomercato Serie A - la carrellata odierna : Roma e Lazio attive - i nomi di Sassuolo - Spal e Bologna : Il Calciomercato la fa sempre da padrone anche nel weekend. Come riporta la Gazzetta dello Sport, occhi puntati sempre verso la difesa per la Roma, con l’attesa per l’arrivo di Pau Lopez e le questioni Mancini e Bartra. Dalla Francia si parla dell’interesse sul giovane William Saliba, centrale 18enne, su cui c’è concorrenza. Non solo giovani ma anche esperti, sempre molto attenti i giallorossi ad Alderweireld. Per ...

Calciomercato - le ultime trattative : la Spal ha scelto il nuovo Lazzari - le mosse di Udinese - Parma e Atalanta : Calciomercato – Il 1° luglio si aprirà ufficialmente la sessione estiva del Calciomercato 2019-2020. Le squadre sono, però, già attive. La Spal, rassegnatasi ormai a perdere Lazzari (Lazio), si cautela. L’eredità del forte esterno dovrebbe passare nei piedi di Rasmus Kristensen, calciatore dell’Ajax e della Danimarca Under 21. Intanto arriva Igor, difensore centrale del Salisburgo che ha firmato fino al 2023. Sempre in ...

Calciomercato - le ultime trattative : scambio Napoli-Roma - doppio innesto del Bologna e scatto della Spal : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, le squadre del campionato di Serie A attivissima per completare le rose da mettere a disposizione degli allenatori. Una cessione ed un acquisto per il Bologna, Avenatti si trasferisce allo Standard Liegi mentre in entrata sono state definite le trattative per gli arrivi di Takehiro Tomiyasu, accordo raggiunto per 7 milioni di euro, trattativa avviata per Stefano Denswil, difensore ...

Calciomercato - le ultime trattative : un centrocampista per il Cagliari - i nomi per Lecce - Bologna e Lazio e lo scambio tra Sassuolo e Spal : Calciomercato – Il mercato entra nel vivo. Tante squadre attive in queste ore. Il Cagliari lavora soprattutto per il centrocampo: Rog del Napoli può arrivare in prestito, ma occhio anche al Parma; Traoré, preso dalla Juventus, può arrivare a titolo temporaneo, dopo l’ottimo finale di stagione con l’Empoli; il nome più vicino è quello di Valzania. Dopo la stagione a Frosinone, il centrocampista è tornato all’Atalanta ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Pazza idea Atalanta - tutti i nomi della Spal - il PSG guarda in Serie A : Pazza idea Atalanta – La Gazzetta dello Sport parla di un interesse per Guarin, ex centrocampista dell’Inter. Il colombiano si è proposto alla Dea e la società sta valutando. Allo Shangai Shenhua da 2016, Guarin guadagna tanto, ma l’ingaggio non sarebbe un problema, vista la voglia di tornare in Italia, a due passi dalla sua amata Milano. (L’ARTICOLO COMPLETO) tutti I nomi della Spal – Si preannuncia un’estate calda per i ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Pazza idea Atalanta - tutti i nomi della Spal - il PSG guarda in Serie A : Pazza idea Atalanta – La Gazzetta dello Sport parla di un interesse per Guarin, ex centrocampista dell’Inter. Il colombiano si è proposto alla Dea e la società sta valutando. Allo Shangai Shenhua da 2016, Guarin guadagna tanto, ma l’ingaggio non sarebbe un problema, vista la voglia di tornare in Italia, a due passi dalla sua amata Milano. (L’ARTICOLO COMPLETO) tutti I nomi della Spal – Si preannuncia un’estate calda per i ...

Calciomercato SPAL - regali per Semplici : tutti i calciatori nel mirino [FOTO] : 1/8 Andrea Bressanutti/LaPresse ...

Calciomercato Fiorentina - tentativo con la Spal per Lazzari : Calciomercato Fiorentina – Inizia un nuovo progetto in casa Fiorentina dopo l’arrivo di Rocco Commisso, si preannuncia un’estate caldissima sul fronte Calciomercato. Prima giornata intensa per i viola che hanno l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare a Vincenzo Montella, come riporta ‘Gianluca Di Marzio’ durante la trasmissione speciale Calciomercato primo sondaggio con la Spal per il terzino ...

Calciomercato Fiorentina - tentativo con la Spal per Lazzari : Calciomercato Fiorentina – Inizia un nuovo progetto in casa Fiorentina dopo l’arrivo di Rocco Commisso, si preannuncia un’estate caldissima sul fronte Calciomercato. Prima giornata intensa per i viola che hanno l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare a Vincenzo Montella, come riporta ‘Gianluca Di Marzio’ durante la trasmissione speciale Calciomercato primo sondaggio con la Spal per il terzino ...

Calciomercato SPAL - l’importante annuncio del Presidente su Petagna : E’ stato il bomber della Spal e la società ferrarese ha tutta l’intenzione di trattenerlo. Parole e musica del Presidente dei biancoazzurri Walter Mattioli, che ha parlato del ‘suo’ attaccante Andrea Petagna. “Il 30 giugno lo riscatteremo regolarmente dall’Atalanta“, ha detto. Pronta a disputare la terza stagione consecutiva in Serie A, la società emiliana lancerà la sua campagna abbonamenti ...

Calciomercato SPAL - sprint per Caputo : Parma superato - nell’affare una contropartita : Calciomercato Spal – La Spal continua a sorprendere, il club è reduce da un’altra buona stagione ed una salvezza strappata con i denti dopo una seconda parte molto importante. Adesso l’obiettivo è quello di confermarsi e l’intenzione è ripartire dalla certezza in panchina: Semplici. Il tecnico e la dirigenza sono al lavoro per costruire una squadra all’altezza, previsto l’arrivo di un attaccante di ...