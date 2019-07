Violenza sulle donne | Salvini | “Per Spadafora io maschilista? Cosa sta a fare al governo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) L’accusa di sessismo da parte del sottoregretarioper il caso della comandante Rackete? “sta a aalcon me? Sta alcon un pericoloso? Fossi in lui mi dimetterei. Non ritendendomi io razzista enon ho nulla da rispondere”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo, al Cara di Mineo (Catania), risponde alla stampaaccuse di sessimo e maschilismo rivoltegli dal sottosegretario: “ha aperto la scia dell’odiocontro Carola” L'articolo: “Periosta aalcon me? Fossi in lui mi dimetterei” proviene da Il Fatto Quotidiano.

